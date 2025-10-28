BONKBOY（BONKBOY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） -17.40% 漲跌幅（7D） -15.92% 漲跌幅（7D） -15.92%

BONKBOY（BONKBOY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BONKBOY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BONKBOY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BONKBOY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -17.40%，過去 7 天內累計變動為 -15.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BONKBOY（BONKBOY）市場資訊

市值 $ 113.66K$ 113.66K $ 113.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 113.66K$ 113.66K $ 113.66K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,812,269.152828 999,812,269.152828 999,812,269.152828

BONKBOY 的目前市值為 $ 113.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BONKBOY 的流通量為 999.81M，總供應量是 999812269.152828，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.66K。