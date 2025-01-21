Bonk Staked SOL 價格 (BONKSOL)

USD

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 實時價格圖表

$255.41
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-11.20%(1D)

今天 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的價格

今天 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的實時價格爲 255.41 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BONKSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bonk Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 108.44K USD
- Bonk Staked SOL 當天價格變化爲 -11.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bonk Staked SOL (BONKSOL) 價格表現 USD

今天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -32.2276637753588
在過去30天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +75.7011231460
在過去60天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.2059823740
在過去90天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +81.66511147053555

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -32.2276637753588-11.20%
30天$ +75.7011231460+29.64%
60天$ -18.2059823740-7.12%
90天$ +81.66511147053555+47.00%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 價格分析

Bonk Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 250.59
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$ 292.27
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$ 312.7
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+0.63%

-11.20%

+28.00%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 108.44K
$ 108.44K$ 108.44K

0.00
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什麼是Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 資源

官網

大家還在問：關於 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的其他問題

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BONKSOL 兌換爲當地貨幣

1 BONKSOL 兌換 AUD
A$408.656
1 BONKSOL 兌換 GBP
206.8821
1 BONKSOL 兌換 EUR
245.1936
1 BONKSOL 兌換 USD
$255.41
1 BONKSOL 兌換 MYR
RM1,141.6827
1 BONKSOL 兌換 TRY
9,097.7042
1 BONKSOL 兌換 JPY
¥39,774.9993
1 BONKSOL 兌換 RUB
25,615.0689
1 BONKSOL 兌換 INR
22,100.6273
1 BONKSOL 兌換 IDR
Rp4,187,048.5104
1 BONKSOL 兌換 PHP
14,923.6063
1 BONKSOL 兌換 EGP
￡E.12,839.4607
1 BONKSOL 兌換 BRL
R$1,540.1223
1 BONKSOL 兌換 CAD
C$367.7904
1 BONKSOL 兌換 BDT
31,142.1413
1 BONKSOL 兌換 NGN
396,598.0939
1 BONKSOL 兌換 UAH
10,785.9643
1 BONKSOL 兌換 VES
Bs13,792.14
1 BONKSOL 兌換 PKR
Rs71,223.6326
1 BONKSOL 兌換 KZT
135,495.005
1 BONKSOL 兌換 THB
฿8,699.2646
1 BONKSOL 兌換 TWD
NT$8,359.5693
1 BONKSOL 兌換 CHF
Fr229.869
1 BONKSOL 兌換 HKD
HK$1,987.0898
1 BONKSOL 兌換 MAD
.د.م2,559.2082