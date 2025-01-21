Bonk Staked SOL 價格 (BONKSOL)
今天 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的實時價格爲 255.41 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BONKSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bonk Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 108.44K USD
- Bonk Staked SOL 當天價格變化爲 -11.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -32.2276637753588。
在過去30天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +75.7011231460。
在過去60天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.2059823740。
在過去90天內，Bonk Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +81.66511147053555。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -32.2276637753588
|-11.20%
|30天
|$ +75.7011231460
|+29.64%
|60天
|$ -18.2059823740
|-7.12%
|90天
|$ +81.66511147053555
|+47.00%
Bonk Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.63%
-11.20%
+28.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator
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|1 BONKSOL 兌換 AUD
A$408.656
|1 BONKSOL 兌換 GBP
￡206.8821
|1 BONKSOL 兌換 EUR
€245.1936
|1 BONKSOL 兌換 USD
$255.41
|1 BONKSOL 兌換 MYR
RM1,141.6827
|1 BONKSOL 兌換 TRY
₺9,097.7042
|1 BONKSOL 兌換 JPY
¥39,774.9993
|1 BONKSOL 兌換 RUB
₽25,615.0689
|1 BONKSOL 兌換 INR
₹22,100.6273
|1 BONKSOL 兌換 IDR
Rp4,187,048.5104
|1 BONKSOL 兌換 PHP
₱14,923.6063
|1 BONKSOL 兌換 EGP
￡E.12,839.4607
|1 BONKSOL 兌換 BRL
R$1,540.1223
|1 BONKSOL 兌換 CAD
C$367.7904
|1 BONKSOL 兌換 BDT
৳31,142.1413
|1 BONKSOL 兌換 NGN
₦396,598.0939
|1 BONKSOL 兌換 UAH
₴10,785.9643
|1 BONKSOL 兌換 VES
Bs13,792.14
|1 BONKSOL 兌換 PKR
Rs71,223.6326
|1 BONKSOL 兌換 KZT
₸135,495.005
|1 BONKSOL 兌換 THB
฿8,699.2646
|1 BONKSOL 兌換 TWD
NT$8,359.5693
|1 BONKSOL 兌換 CHF
Fr229.869
|1 BONKSOL 兌換 HKD
HK$1,987.0898
|1 BONKSOL 兌換 MAD
.د.م2,559.2082