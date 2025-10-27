Bonk Level Saviour（SAVIOUR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 最低價 $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.56% 漲跌幅（7D） +0.56%

Bonk Level Saviour（SAVIOUR）目前實時價格為 $0.01755221。過去 24 小時內，SAVIOUR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SAVIOUR 的歷史最高價為 $ 0.04502769，歷史最低價為 $ 0.01567175。

從短期表現來看，SAVIOUR 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +0.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bonk Level Saviour（SAVIOUR）市場資訊

市值 $ 298.34K$ 298.34K $ 298.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 298.34K$ 298.34K $ 298.34K 流通量 17.00M 17.00M 17.00M 總供應量 16,997,540.75172 16,997,540.75172 16,997,540.75172

Bonk Level Saviour 的目前市值為 $ 298.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAVIOUR 的流通量為 17.00M，總供應量是 16997540.75172，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 298.34K。