Bonk Index（BNKK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001154 $ 0.00001154 $ 0.00001154 24H最低價 $ 0.00001198 $ 0.00001198 $ 0.00001198 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001154$ 0.00001154 $ 0.00001154 24H最高價 $ 0.00001198$ 0.00001198 $ 0.00001198 歷史最高 $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 最低價 $ 0.00001125$ 0.00001125 $ 0.00001125 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.86% 漲跌幅（7D） -7.95% 漲跌幅（7D） -7.95%

Bonk Index（BNKK）目前實時價格為 $0.00001173。過去 24 小時內，BNKK 的交易價格在 $ 0.00001154 至 $ 0.00001198 之間波動，市場活躍度顯著。BNKK 的歷史最高價為 $ 0.00264481，歷史最低價為 $ 0.00001125。

從短期表現來看，BNKK 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.86%，過去 7 天內累計變動為 -7.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bonk Index（BNKK）市場資訊

市值 $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,910,524.574791 999,910,524.574791 999,910,524.574791

Bonk Index 的目前市值為 $ 11.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNKK 的流通量為 999.91M，總供應量是 999910524.574791，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.73K。