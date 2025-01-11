Bonfire 價格 (BONFIRE)
今天 Bonfire (BONFIRE) 的實時價格爲 0 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BONFIRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bonfire 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 576.09 USD
- Bonfire 當天價格變化爲 +0.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bonfire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Bonfire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Bonfire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Bonfire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.25%
|30天
|$ 0
|-4.16%
|60天
|$ 0
|+2.97%
|90天
|$ 0
|--
Bonfire 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.18%
+0.25%
-3.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Bonfire Token, a safe community owned token which will give holders passive income for holding Bonfire Token. The Bonfire Token will be used to provide supply for many other wrapped Bonfire Tokens in the Bonfire World and will redistribute the passive income to all other wrapped Bonfire Token holders. Bonfire Token contract has been renounced, which means nobody can ever change the contract parameters or steal liquidity. We now have introduced the official wrapped Bonfire Token, the BonCash Token (0xBFbc11611d96aE21cfC8aC597EC2A518AFDFB8B4). There is no action required for Bonfire holders, Bonfire and BonCash will co-exist for each others benefit.
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