BOMO on Base 今日價格

BOMO on Base (BOMO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BOMO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOMO。

BOMO on Base 目前市值在 $ 16,419.57 排名第 #-，流通供應量為 381.00M BOMO。過去 24 小時內，BOMO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02199245，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOMO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -15.29%。過去一天，總交易量達到 --。

BOMO on Base（BOMO）市場資訊

市值 $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K 流通量 381.00M 381.00M 381.00M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

BOMO on Base 的目前市值為 $ 16.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOMO 的流通量為 381.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.42K。