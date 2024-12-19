Bogged Finance 價格 (BOG)
今天 Bogged Finance (BOG) 的實時價格爲 0.01987296 USD。目前其市值爲 $ 276.77K USD。BOG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bogged Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 83.08 USD
- Bogged Finance 當天價格變化爲 -4.61%
- 其循環供應量爲 13.93M USD
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今天內，Bogged Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00096064927660357。
在過去30天內，Bogged Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011912448。
在過去60天內，Bogged Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006335916。
在過去90天內，Bogged Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001211848598748075。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00096064927660357
|-4.61%
|30天
|$ +0.0011912448
|+5.99%
|60天
|$ +0.0006335916
|+3.19%
|90天
|$ +0.001211848598748075
|+6.49%
Bogged Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-4.61%
-6.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.
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|1 BOG 兌換 AUD
A$0.0315980064
|1 BOG 兌換 GBP
￡0.0156996384
|1 BOG 兌換 EUR
€0.0190780416
|1 BOG 兌換 USD
$0.01987296
|1 BOG 兌換 MYR
RM0.08942832
|1 BOG 兌換 TRY
₺0.6973421664
|1 BOG 兌換 JPY
¥3.126016608
|1 BOG 兌換 RUB
₽2.0467161504
|1 BOG 兌換 INR
₹1.691188896
|1 BOG 兌換 IDR
Rp325.7861773824
|1 BOG 兌換 PHP
₱1.173498288
|1 BOG 兌換 EGP
￡E.1.0119311232
|1 BOG 兌換 BRL
R$0.122218704
|1 BOG 兌換 CAD
C$0.0284183328
|1 BOG 兌換 BDT
৳2.3750174496
|1 BOG 兌換 NGN
₦30.8585335584
|1 BOG 兌換 UAH
₴0.8342668608
|1 BOG 兌換 VES
Bs0.993648
|1 BOG 兌換 PKR
Rs5.5308434976
|1 BOG 兌換 KZT
₸10.426348464
|1 BOG 兌換 THB
฿0.6870082272
|1 BOG 兌換 TWD
NT$0.6486534144
|1 BOG 兌換 CHF
Fr0.0176869344
|1 BOG 兌換 HKD
HK$0.1544128992
|1 BOG 兌換 MAD
.د.م0.1993257888