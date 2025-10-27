Body Scan AI（SCANAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00047067 $ 0.00047067 $ 0.00047067 24H最低價 $ 0.00051866 $ 0.00051866 $ 0.00051866 24H最高價 24H最低價 $ 0.00047067$ 0.00047067 $ 0.00047067 24H最高價 $ 0.00051866$ 0.00051866 $ 0.00051866 歷史最高 $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 最低價 $ 0.00020619$ 0.00020619 $ 0.00020619 漲跌幅（1H） +1.00% 漲跌幅（1D） -8.16% 漲跌幅（7D） -20.81% 漲跌幅（7D） -20.81%

Body Scan AI（SCANAI）目前實時價格為 $0.00047632。過去 24 小時內，SCANAI 的交易價格在 $ 0.00047067 至 $ 0.00051866 之間波動，市場活躍度顯著。SCANAI 的歷史最高價為 $ 0.00276659，歷史最低價為 $ 0.00020619。

從短期表現來看，SCANAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.00%，過去 24 小時內變動為 -8.16%，過去 7 天內累計變動為 -20.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Body Scan AI（SCANAI）市場資訊

市值 $ 473.23K$ 473.23K $ 473.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 473.23K$ 473.23K $ 473.23K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,862,586.145862 999,862,586.145862 999,862,586.145862

Body Scan AI 的目前市值為 $ 473.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCANAI 的流通量為 999.86M，總供應量是 999862586.145862，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 473.23K。