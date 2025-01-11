Bodrumspor Fan Token 價格 (BDRM)
今天 Bodrumspor Fan Token (BDRM) 的實時價格爲 0.00419183 USD。目前其市值爲 $ 53.37K USD。BDRM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bodrumspor Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 896.79 USD
- Bodrumspor Fan Token 當天價格變化爲 +27.59%
- 其循環供應量爲 12.73M USD
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今天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00090645。
在過去30天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003826641。
在過去60天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001881175。
在過去90天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007890086461215798。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00090645
|+27.59%
|30天
|$ +0.0003826641
|+9.13%
|60天
|$ +0.0001881175
|+4.49%
|90天
|$ -0.007890086461215798
|-65.30%
Bodrumspor Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.37%
+27.59%
+26.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 BDRM 兌換 AUD
A$0.0067907646
|1 BDRM 兌換 GBP
￡0.0033953823
|1 BDRM 兌換 EUR
€0.0040660751
|1 BDRM 兌換 USD
$0.00419183
|1 BDRM 兌換 MYR
RM0.0188213167
|1 BDRM 兌換 TRY
₺0.1484746186
|1 BDRM 兌換 JPY
¥0.6609258361
|1 BDRM 兌換 RUB
₽0.4260156829
|1 BDRM 兌換 INR
₹0.3612938277
|1 BDRM 兌換 IDR
Rp68.7185135952
|1 BDRM 兌換 PHP
₱0.24731797
|1 BDRM 兌換 EGP
￡E.0.2118131699
|1 BDRM 兌換 BRL
R$0.0256539996
|1 BDRM 兌換 CAD
C$0.0060362352
|1 BDRM 兌換 BDT
৳0.5113194234
|1 BDRM 兌換 NGN
₦6.4989293954
|1 BDRM 兌換 UAH
₴0.1772305724
|1 BDRM 兌換 VES
Bs0.22216699
|1 BDRM 兌換 PKR
Rs1.1672989001
|1 BDRM 兌換 KZT
₸2.212028691
|1 BDRM 兌換 THB
฿0.1453726644
|1 BDRM 兌換 TWD
NT$0.1387914913
|1 BDRM 兌換 CHF
Fr0.0038145653
|1 BDRM 兌換 HKD
HK$0.0326124374
|1 BDRM 兌換 MAD
.د.م0.0420859732