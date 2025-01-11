Bodrumspor Fan Token 圖標

Bodrumspor Fan Token 價格 (BDRM)

USD

Bodrumspor Fan Token (BDRM) 實時價格圖表

$0.00419183
$0.00419183$0.00419183
+27.50%(1D)

今天 Bodrumspor Fan Token (BDRM) 的價格

今天 Bodrumspor Fan Token (BDRM) 的實時價格爲 0.00419183 USD。目前其市值爲 $ 53.37K USD。BDRM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bodrumspor Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 896.79 USD
- Bodrumspor Fan Token 當天價格變化爲 +27.59%
- 其循環供應量爲 12.73M USD

在獲取 MEXC 上從 BDRM兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BDRM 價格信息的首選平臺。

Bodrumspor Fan Token (BDRM) 價格表現 USD

今天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00090645
在過去30天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003826641
在過去60天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001881175
在過去90天內，Bodrumspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007890086461215798

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00090645+27.59%
30天$ +0.0003826641+9.13%
60天$ +0.0001881175+4.49%
90天$ -0.007890086461215798-65.30%

Bodrumspor Fan Token (BDRM) 價格分析

Bodrumspor Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00324207
$ 0.00324207$ 0.00324207

$ 0.0042597
$ 0.0042597$ 0.0042597

$ 0.318229
$ 0.318229$ 0.318229

-0.37%

+27.59%

+26.81%

Bodrumspor Fan Token (BDRM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 53.37K
$ 53.37K$ 53.37K

$ 896.79
$ 896.79$ 896.79

12.73M
12.73M 12.73M

什麼是Bodrumspor Fan Token (BDRM)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Bodrumspor Fan Token (BDRM) 資源

官網

大家還在問：關於 Bodrumspor Fan Token (BDRM) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BDRM 兌換爲當地貨幣

1 BDRM 兌換 AUD
A$0.0067907646
1 BDRM 兌換 GBP
0.0033953823
1 BDRM 兌換 EUR
0.0040660751
1 BDRM 兌換 USD
$0.00419183
1 BDRM 兌換 MYR
RM0.0188213167
1 BDRM 兌換 TRY
0.1484746186
1 BDRM 兌換 JPY
¥0.6609258361
1 BDRM 兌換 RUB
0.4260156829
1 BDRM 兌換 INR
0.3612938277
1 BDRM 兌換 IDR
Rp68.7185135952
1 BDRM 兌換 PHP
0.24731797
1 BDRM 兌換 EGP
￡E.0.2118131699
1 BDRM 兌換 BRL
R$0.0256539996
1 BDRM 兌換 CAD
C$0.0060362352
1 BDRM 兌換 BDT
0.5113194234
1 BDRM 兌換 NGN
6.4989293954
1 BDRM 兌換 UAH
0.1772305724
1 BDRM 兌換 VES
Bs0.22216699
1 BDRM 兌換 PKR
Rs1.1672989001
1 BDRM 兌換 KZT
2.212028691
1 BDRM 兌換 THB
฿0.1453726644
1 BDRM 兌換 TWD
NT$0.1387914913
1 BDRM 兌換 CHF
Fr0.0038145653
1 BDRM 兌換 HKD
HK$0.0326124374
1 BDRM 兌換 MAD
.د.م0.0420859732