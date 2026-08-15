Bodoggos Strategy 今日價格

Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BDGSTRAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BDGSTRAT。

Bodoggos Strategy 目前市值在 $ 27,134 排名第 #-，流通供應量為 954.56M BDGSTRAT。過去 24 小時內，BDGSTRAT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BDGSTRAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.76%。過去一天，總交易量達到 --。

Bodoggos Strategy（BDGSTRAT）市場資訊

市值 $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K 流通量 954.56M 954.56M 954.56M 總供應量 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416

Bodoggos Strategy 的目前市值為 $ 27.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BDGSTRAT 的流通量為 954.56M，總供應量是 954559362.9711416，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.13K。