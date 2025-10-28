Bodhi The Inu（BODHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.176105$ 0.176105 $ 0.176105 最低價 $ 0.00004984$ 0.00004984 $ 0.00004984 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -4.44% 漲跌幅（7D） -4.44%

Bodhi The Inu（BODHI）目前實時價格為 $0.00005072。過去 24 小時內，BODHI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BODHI 的歷史最高價為 $ 0.176105，歷史最低價為 $ 0.00004984。

從短期表現來看，BODHI 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -4.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bodhi The Inu（BODHI）市場資訊

市值 $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bodhi The Inu 的目前市值為 $ 5.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BODHI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.07K。