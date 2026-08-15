BobIsDead 今日價格

BobIsDead (DEAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 DEAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEAD。

BobIsDead 目前市值在 $ 157,576 排名第 #-，流通供應量為 999.84M DEAD。過去 24 小時內，DEAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEAD 在過去一小時內波動了 +0.99%，過去7 天內波動了 +1.06%。過去一天，總交易量達到 $ 70.16。

BobIsDead（DEAD）市場資訊

市值 $ 157.58K$ 157.58K $ 157.58K 成交量（24H） $ 70.16$ 70.16 $ 70.16 完全稀釋市值 $ 157.58K$ 157.58K $ 157.58K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

BobIsDead 的目前市值為 $ 157.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 70.16。DEAD 的流通量為 999.84M，總供應量是 999839977.1367992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 157.58K。