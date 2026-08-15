Bobina 今日價格

Bobina (BOBINA) 今日實時價格為 $ 0.00647682，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 BOBINA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00647682 每 BOBINA。

Bobina 目前市值在 $ 64,768 排名第 #-，流通供應量為 10.00M BOBINA。過去 24 小時內，BOBINA 的交易價格在 $ 0.00639418（低點）和 $ 0.00651937（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01022839，而歷史最低價為 $ 0.00454648。

短期表現方面，BOBINA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +7.54%。過去一天，總交易量達到 $ 61.07。

Bobina（BOBINA）市場資訊

市值 $ 64.77K$ 64.77K $ 64.77K 成交量（24H） $ 61.07$ 61.07 $ 61.07 完全稀釋市值 $ 64.77K$ 64.77K $ 64.77K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Bobina 的目前市值為 $ 64.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 61.07。BOBINA 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 64.77K。