BOBBY Rizz（BOBBY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001508 $ 0.00001508 $ 0.00001508 24H最低價 $ 0.00001656 $ 0.00001656 $ 0.00001656 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001508$ 0.00001508 $ 0.00001508 24H最高價 $ 0.00001656$ 0.00001656 $ 0.00001656 歷史最高 $ 0.00036731$ 0.00036731 $ 0.00036731 最低價 $ 0.00001508$ 0.00001508 $ 0.00001508 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） -4.16% 漲跌幅（7D） -33.07% 漲跌幅（7D） -33.07%

BOBBY Rizz（BOBBY）目前實時價格為 $0.00001534。過去 24 小時內，BOBBY 的交易價格在 $ 0.00001508 至 $ 0.00001656 之間波動，市場活躍度顯著。BOBBY 的歷史最高價為 $ 0.00036731，歷史最低價為 $ 0.00001508。

從短期表現來看，BOBBY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 -4.16%，過去 7 天內累計變動為 -33.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BOBBY Rizz（BOBBY）市場資訊

市值 $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,911,396.46798 999,911,396.46798 999,911,396.46798

BOBBY Rizz 的目前市值為 $ 15.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOBBY 的流通量為 999.91M，總供應量是 999911396.46798，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.33K。