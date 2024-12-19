Boba Oppa 圖標

Boba Oppa 價格 (BOBAOPPA)

USD

Boba Oppa (BOBAOPPA) 實時價格圖表

$0.00247767
$0.00247767$0.00247767
-5.10%(1D)

今天 Boba Oppa (BOBAOPPA) 的價格

今天 Boba Oppa (BOBAOPPA) 的實時價格爲 0.00247717 USD。目前其市值爲 $ 52.02M USD。BOBAOPPA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Boba Oppa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.16M USD
- Boba Oppa 當天價格變化爲 -5.15%
- 其循環供應量爲 21.00B USD

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Boba Oppa (BOBAOPPA) 價格表現 USD

今天內，Boba Oppa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000134752902591792
在過去30天內，Boba Oppa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016969897
在過去60天內，Boba Oppa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0045637703
在過去90天內，Boba Oppa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001779185040559468

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000134752902591792-5.15%
30天$ +0.0016969897+68.51%
60天$ +0.0045637703+184.23%
90天$ +0.001779185040559468+254.90%

Boba Oppa (BOBAOPPA) 價格分析

Boba Oppa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00233294
$ 0.00233294$ 0.00233294

$ 0.00269668
$ 0.00269668$ 0.00269668

$ 0.00328851
$ 0.00328851$ 0.00328851

-0.14%

-5.15%

-22.04%

Boba Oppa (BOBAOPPA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 52.02M
$ 52.02M$ 52.02M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

21.00B
21.00B 21.00B

什麼是Boba Oppa (BOBAOPPA)

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Boba Oppa (BOBAOPPA) 資源

官網

大家還在問：關於 Boba Oppa (BOBAOPPA) 的其他問題

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BOBAOPPA 兌換爲當地貨幣

1 BOBAOPPA 兌換 AUD
A$0.003963472
1 BOBAOPPA 兌換 GBP
0.0019569643
1 BOBAOPPA 兌換 EUR
0.0023780832
1 BOBAOPPA 兌換 USD
$0.00247717
1 BOBAOPPA 兌換 MYR
RM0.011147265
1 BOBAOPPA 兌換 TRY
0.0868743519
1 BOBAOPPA 兌換 JPY
¥0.3886184296
1 BOBAOPPA 兌換 RUB
0.2567586705
1 BOBAOPPA 兌換 INR
0.2108567104
1 BOBAOPPA 兌換 IDR
Rp40.6093377648
1 BOBAOPPA 兌換 PHP
0.1462768885
1 BOBAOPPA 兌換 EGP
￡E.0.126087953
1 BOBAOPPA 兌換 BRL
R$0.0156309427
1 BOBAOPPA 兌換 CAD
C$0.0035423531
1 BOBAOPPA 兌換 BDT
0.296021815
1 BOBAOPPA 兌換 NGN
3.852494784
1 BOBAOPPA 兌換 UAH
0.1039668249
1 BOBAOPPA 兌換 VES
Bs0.1238585
1 BOBAOPPA 兌換 PKR
Rs0.6892477808
1 BOBAOPPA 兌換 KZT
1.2948910741
1 BOBAOPPA 兌換 THB
฿0.085462365
1 BOBAOPPA 兌換 TWD
NT$0.0808052854
1 BOBAOPPA 兌換 CHF
Fr0.0022046813
1 BOBAOPPA 兌換 HKD
HK$0.0192476109
1 BOBAOPPA 兌換 MAD
.د.م0.0247221566