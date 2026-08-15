Boardwalk 今日價格

Boardwalk (BWLK) 今日實時價格為 $ 0.312494，過去 24 小時內變化了 2.90%。目前 BWLK 兌 USD 的匯率為 $ 0.312494 每 BWLK。

Boardwalk 目前市值在 $ 934,259 排名第 #-，流通供應量為 2.99M BWLK。過去 24 小時內，BWLK 的交易價格在 $ 0.303161（低點）和 $ 0.312886（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.356127，而歷史最低價為 $ 0.259596。

短期表現方面，BWLK 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -11.45%。過去一天，總交易量達到 $ 29.22。

Boardwalk（BWLK）市場資訊

市值 $ 934.26K$ 934.26K $ 934.26K 成交量（24H） $ 29.22$ 29.22 $ 29.22 完全稀釋市值 $ 934.26K$ 934.26K $ 934.26K 流通量 2.99M 2.99M 2.99M 總供應量 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319 2,989,776.30864319

Boardwalk 的目前市值為 $ 934.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 29.22。BWLK 的流通量為 2.99M，總供應量是 2989776.30864319，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 934.26K。