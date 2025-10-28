BNPL Pay（BNPL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.01869246 24H最高價 $ 0.01999799 歷史最高 $ 0.02142149 最低價 $ 0.01869246 漲跌幅（1H） +0.30% 漲跌幅（1D） +2.24% 漲跌幅（7D） -3.94%

BNPL Pay（BNPL）目前實時價格為 $0.01929387。過去 24 小時內，BNPL 的交易價格在 $ 0.01869246 至 $ 0.01999799 之間波動，市場活躍度顯著。BNPL 的歷史最高價為 $ 0.02142149，歷史最低價為 $ 0.01869246。

從短期表現來看，BNPL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.30%，過去 24 小時內變動為 +2.24%，過去 7 天內累計變動為 -3.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BNPL Pay（BNPL）市場資訊

市值 $ 86.54K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 19.27M 流通量 4.49M 總供應量 1,000,000,000.0

BNPL Pay 的目前市值為 $ 86.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNPL 的流通量為 4.49M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.27M。