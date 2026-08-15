BNBet 今日價格

BNBet (BNBET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 BNBET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BNBET。

BNBet 目前市值在 $ 9,743.1 排名第 #-，流通供應量為 950.00M BNBET。過去 24 小時內，BNBET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00297601，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BNBET 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.12%。過去一天，總交易量達到 --。

BNBet（BNBET）市場資訊

市值 $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNBet 的目前市值為 $ 9.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNBET 的流通量為 950.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.74K。