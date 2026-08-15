BNB PEPE 今日價格

BNB PEPE (BNBPEPE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 BNBPEPE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BNBPEPE。

BNB PEPE 目前市值在 $ 29,871 排名第 #-，流通供應量為 100.00M BNBPEPE。過去 24 小時內，BNBPEPE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01438415，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BNBPEPE 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -3.03%。過去一天，總交易量達到 $ 353.78。

BNB PEPE（BNBPEPE）市場資訊

市值 $ 29.87K$ 29.87K $ 29.87K 成交量（24H） $ 353.78$ 353.78 $ 353.78 完全稀釋市值 $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

BNB PEPE 的目前市值為 $ 29.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 353.78。BNBPEPE 的流通量為 100.00M，總供應量是 300000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.61K。