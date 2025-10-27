BNB Frog Inu（BNBFROG）價格資訊 (USD)

BNB Frog Inu（BNBFROG）目前實時價格為 $0。過去 24 小時內，BNBFROG 的交易價格在 $ 0.0 至 $ 0.0 之間波動，市場活躍度顯著。BNBFROG 的歷史最高價為 $ 0.0，歷史最低價為 $ 0.0。

從短期表現來看，BNBFROG 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.75%，過去 24 小時內變動為 +7.32%，過去 7 天內累計變動為 +16.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BNB Frog Inu（BNBFROG）市場資訊

市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M 流通量 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 總供應量 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

BNB Frog Inu 的目前市值為 $ 1.25M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNBFROG 的流通量為 8,519,880,230,176.20T，總供應量是 9.2599401150881e+24，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.36M。