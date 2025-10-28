BNB DOGE（BOGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00002181 24H最高價 $ 0.00002268 歷史最高 $ 0.00118783 最低價 $ 0.00001987 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） +0.98% 漲跌幅（7D） -5.55%

BNB DOGE（BOGE）目前實時價格為 $0.00002207。過去 24 小時內，BOGE 的交易價格在 $ 0.00002181 至 $ 0.00002268 之間波動，市場活躍度顯著。BOGE 的歷史最高價為 $ 0.00118783，歷史最低價為 $ 0.00001987。

從短期表現來看，BOGE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 +0.98%，過去 7 天內累計變動為 -5.55%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BNB DOGE（BOGE）市場資訊

市值 $ 22.07K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 22.07K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

BNB DOGE 的目前市值為 $ 22.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOGE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.07K。