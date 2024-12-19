BMX 價格 (BMX)
今天 BMX (BMX) 的實時價格爲 3.89 USD。目前其市值爲 $ 10.74M USD。BMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BMX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 234.20K USD
- BMX 當天價格變化爲 -13.49%
- 其循環供應量爲 2.76M USD
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今天內，BMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.607069128439436。
在過去30天內，BMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0016458250。
在過去60天內，BMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0647152070。
在過去90天內，BMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.1156854561427128。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.607069128439436
|-13.49%
|30天
|$ -1.0016458250
|-25.74%
|60天
|$ +0.0647152070
|+1.66%
|90天
|$ +3.1156854561427128
|+402.38%
BMX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.28%
-13.49%
-33.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
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|1 BMX 兌換 AUD
A$6.224
|1 BMX 兌換 GBP
￡3.0731
|1 BMX 兌換 EUR
€3.7344
|1 BMX 兌換 USD
$3.89
|1 BMX 兌換 MYR
RM17.505
|1 BMX 兌換 TRY
₺136.4223
|1 BMX 兌換 JPY
¥610.2632
|1 BMX 兌換 RUB
₽403.1985
|1 BMX 兌換 INR
₹331.1168
|1 BMX 兌換 IDR
Rp63,770.4816
|1 BMX 兌換 PHP
₱229.7045
|1 BMX 兌換 EGP
￡E.198.001
|1 BMX 兌換 BRL
R$24.5459
|1 BMX 兌換 CAD
C$5.5627
|1 BMX 兌換 BDT
৳464.855
|1 BMX 兌換 NGN
₦6,049.728
|1 BMX 兌換 UAH
₴163.2633
|1 BMX 兌換 VES
Bs194.5
|1 BMX 兌換 PKR
Rs1,082.3536
|1 BMX 兌換 KZT
₸2,033.4197
|1 BMX 兌換 THB
฿134.205
|1 BMX 兌換 TWD
NT$126.8918
|1 BMX 兌換 CHF
Fr3.4621
|1 BMX 兌換 HKD
HK$30.2253
|1 BMX 兌換 MAD
.د.م38.8222