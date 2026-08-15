Bluzelle 今日價格

Bluzelle (BLZ) 今日實時價格為 $ 0.00650598，過去 24 小時內變化了 3.64%。目前 BLZ 兌 USD 的匯率為 $ 0.00650598 每 BLZ。

Bluzelle 目前市值在 $ 3,094,297 排名第 #-，流通供應量為 475.72M BLZ。過去 24 小時內，BLZ 的交易價格在 $ 0.00624024（低點）和 $ 0.00762568（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.783089，而歷史最低價為 $ 0.00579292。

短期表現方面，BLZ 在過去一小時內波動了 +1.84%，過去7 天內波動了 +2.57%。過去一天，總交易量達到 $ 251.44K。

Bluzelle（BLZ）市場資訊

市值 $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M 成交量（24H） $ 251.44K$ 251.44K $ 251.44K 完全稀釋市值 $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M 流通量 475.72M 475.72M 475.72M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Bluzelle 的目前市值為 $ 3.09M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 251.44K。BLZ 的流通量為 475.72M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.25M。