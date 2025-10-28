Blunt（BLUNT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001073 $ 0.00001118 24H最低價 $ 0.00001073 24H最高價 $ 0.00001118 歷史最高 $ 0.00133089 最低價 $ 0.00000939 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） +0.39% 漲跌幅（7D） +10.16%

Blunt（BLUNT）目前實時價格為 $0.00001084。過去 24 小時內，BLUNT 的交易價格在 $ 0.00001073 至 $ 0.00001118 之間波動，市場活躍度顯著。BLUNT 的歷史最高價為 $ 0.00133089，歷史最低價為 $ 0.00000939。

從短期表現來看，BLUNT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 +0.39%，過去 7 天內累計變動為 +10.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Blunt（BLUNT）市場資訊

市值 $ 10.78K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.78K 流通量 993.75M 總供應量 993,754,980.150596

Blunt 的目前市值為 $ 10.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLUNT 的流通量為 993.75M，總供應量是 993754980.150596，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.78K。