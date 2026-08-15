BlueClaw 價格 (BCLAW)
BlueClaw (BCLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BCLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BCLAW。
BlueClaw 目前市值在 $ 17,992.7 排名第 #-，流通供應量為 100.00B BCLAW。過去 24 小時內，BCLAW 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，BCLAW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。
BlueClaw 的目前市值為 $ 17.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BCLAW 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.99K。
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今天內，BlueClaw 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，BlueClaw 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，BlueClaw 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，BlueClaw 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
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在 2040 年，BlueClaw 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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BlueClaw 在哪個區塊鏈網絡上運行？
BlueClaw 在 -- 網絡上運作，該網絡定義了交易的處理方式、確認的速度以及整體安全性。此網絡還決定了與錢包、dApp 和智能合約標準的兼容性。
BCLAW 的當前價格是多少？
該代幣的價格為 NT$，過去 24 小時內價格波動為 --%。價格更新由全球領先的交易所實時匯總。
BlueClaw 屬於哪個類別？
BlueClaw 屬於 Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed 類別。這一分類有助於投資者將 BCLAW 與同一領域內的類似資產進行比較，例如 DeFi、迷因、Layer-1、Layer-2 或 AI 代幣。
BlueClaw 的市值是多少？
其市值為 NT$564895.540931122368000，使該資產位居第 #9024 名。市值提供了一個廣泛的衡量指標，用以評估規模、採納程度和投資者信心。
BCLAW 目前流通的供應量是多少？
目前市場上有 100000000000.0 個代幣在流通。這一數量直接影響供需平衡、價格發現及通貨膨脹預期。
今天 BlueClaw 的交易活躍度如何？
過去一天內，BCLAW 的交易額達到了 NT$--。強勁的交易量通常意味著市場興趣增加，或對近期新聞做出反應。
今天的價格與近期高點和低點相比如何？
過去 24 小時內，BlueClaw 的價格在 NT$0E-15 至 NT$0E-15 之間波動，為交易者提供了短期波動性和潛在突破區間的洞察。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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