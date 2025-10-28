Blue Apu（$BAPU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0000104 $ 0.0000104 $ 0.0000104 24H最低價 $ 0.00001112 $ 0.00001112 $ 0.00001112 24H最高價 24H最低價 $ 0.0000104$ 0.0000104 $ 0.0000104 24H最高價 $ 0.00001112$ 0.00001112 $ 0.00001112 歷史最高 $ 0.00019161$ 0.00019161 $ 0.00019161 最低價 $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +4.70% 漲跌幅（7D） -20.87% 漲跌幅（7D） -20.87%

Blue Apu（$BAPU）目前實時價格為 $0.00001089。過去 24 小時內，$BAPU 的交易價格在 $ 0.0000104 至 $ 0.00001112 之間波動，市場活躍度顯著。$BAPU 的歷史最高價為 $ 0.00019161，歷史最低價為 $ 0.00000987。

從短期表現來看，$BAPU 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +4.70%，過去 7 天內累計變動為 -20.87%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Blue Apu（$BAPU）市場資訊

市值 $ 10.07K$ 10.07K $ 10.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.07K$ 10.07K $ 10.07K 流通量 924.64M 924.64M 924.64M 總供應量 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Blue Apu 的目前市值為 $ 10.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$BAPU 的流通量為 924.64M，總供應量是 924640185.7404035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.07K。