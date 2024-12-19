bloXmove 價格 (BLXM)
今天 bloXmove (BLXM) 的實時價格爲 0.02947149 USD。目前其市值爲 $ 498.30K USD。BLXM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
bloXmove 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.94K USD
- bloXmove 當天價格變化爲 -10.84%
- 其循環供應量爲 16.88M USD
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今天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00358551881802427。
在過去30天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0054462458。
在過去60天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0177112632。
在過去90天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004526524303388654。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00358551881802427
|-10.84%
|30天
|$ -0.0054462458
|-18.47%
|60天
|$ -0.0177112632
|-60.09%
|90天
|$ -0.004526524303388654
|-13.31%
bloXmove 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-5.74%
-10.84%
-21.26%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)
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|1 BLXM 兌換 AUD
A$0.0468596691
|1 BLXM 兌換 GBP
￡0.0232824771
|1 BLXM 兌換 EUR
€0.0282926304
|1 BLXM 兌換 USD
$0.02947149
|1 BLXM 兌換 MYR
RM0.132621705
|1 BLXM 兌換 TRY
₺1.0341545841
|1 BLXM 兌換 JPY
¥4.635865377
|1 BLXM 兌換 RUB
₽3.0352687551
|1 BLXM 兌換 INR
₹2.508023799
|1 BLXM 兌換 IDR
Rp483.1391030256
|1 BLXM 兌換 PHP
₱1.7402914845
|1 BLXM 兌換 EGP
￡E.1.5006882708
|1 BLXM 兌換 BRL
R$0.1812496635
|1 BLXM 兌換 CAD
C$0.0421442307
|1 BLXM 兌換 BDT
৳3.5221377699
|1 BLXM 兌換 NGN
₦45.7630349571
|1 BLXM 兌換 UAH
₴1.2372131502
|1 BLXM 兌換 VES
Bs1.4735745
|1 BLXM 兌換 PKR
Rs8.2022103819
|1 BLXM 兌換 KZT
₸15.4622172285
|1 BLXM 兌換 THB
฿1.0188294093
|1 BLXM 兌換 TWD
NT$0.9619494336
|1 BLXM 兌換 CHF
Fr0.0262296261
|1 BLXM 兌換 HKD
HK$0.2289934773
|1 BLXM 兌換 MAD
.د.م0.2955990447