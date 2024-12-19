bloXmove 圖標

bloXmove 價格 (BLXM)

USD

bloXmove (BLXM) 實時價格圖表

$0.02947149
$0.02947149$0.02947149
-10.80%(1D)

今天 bloXmove (BLXM) 的價格

今天 bloXmove (BLXM) 的實時價格爲 0.02947149 USD。目前其市值爲 $ 498.30K USD。BLXM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
bloXmove 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.94K USD
- bloXmove 當天價格變化爲 -10.84%
- 其循環供應量爲 16.88M USD

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bloXmove (BLXM) 價格表現 USD

今天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00358551881802427
在過去30天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0054462458
在過去60天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0177112632
在過去90天內，bloXmove 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004526524303388654

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00358551881802427-10.84%
30天$ -0.0054462458-18.47%
60天$ -0.0177112632-60.09%
90天$ -0.004526524303388654-13.31%

bloXmove (BLXM) 價格分析

bloXmove 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02951315
$ 0.02951315$ 0.02951315

$ 0.03317449
$ 0.03317449$ 0.03317449

$ 13.37
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-5.74%

-10.84%

-21.26%

bloXmove (BLXM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 498.30K
$ 498.30K$ 498.30K

$ 2.94K
$ 2.94K$ 2.94K

16.88M
16.88M 16.88M

什麼是bloXmove (BLXM)

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

bloXmove (BLXM) 資源

官網

大家還在問：關於 bloXmove (BLXM) 的其他問題

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BLXM 兌換爲當地貨幣

1 BLXM 兌換 AUD
A$0.0468596691
1 BLXM 兌換 GBP
0.0232824771
1 BLXM 兌換 EUR
0.0282926304
1 BLXM 兌換 USD
$0.02947149
1 BLXM 兌換 MYR
RM0.132621705
1 BLXM 兌換 TRY
1.0341545841
1 BLXM 兌換 JPY
¥4.635865377
1 BLXM 兌換 RUB
3.0352687551
1 BLXM 兌換 INR
2.508023799
1 BLXM 兌換 IDR
Rp483.1391030256
1 BLXM 兌換 PHP
1.7402914845
1 BLXM 兌換 EGP
￡E.1.5006882708
1 BLXM 兌換 BRL
R$0.1812496635
1 BLXM 兌換 CAD
C$0.0421442307
1 BLXM 兌換 BDT
3.5221377699
1 BLXM 兌換 NGN
45.7630349571
1 BLXM 兌換 UAH
1.2372131502
1 BLXM 兌換 VES
Bs1.4735745
1 BLXM 兌換 PKR
Rs8.2022103819
1 BLXM 兌換 KZT
15.4622172285
1 BLXM 兌換 THB
฿1.0188294093
1 BLXM 兌換 TWD
NT$0.9619494336
1 BLXM 兌換 CHF
Fr0.0262296261
1 BLXM 兌換 HKD
HK$0.2289934773
1 BLXM 兌換 MAD
.د.م0.2955990447