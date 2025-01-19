BLove DApp Token 圖標

BLove DApp Token 價格 (BLD)

USD

BLove DApp Token (BLD) 實時價格圖表

$1.12
$1.12$1.12
-15.20%(1D)

今天 BLove DApp Token (BLD) 的價格

今天 BLove DApp Token (BLD) 的實時價格爲 1.12 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BLove DApp Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.82K USD
- BLove DApp Token 當天價格變化爲 -15.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BLove DApp Token (BLD) 價格表現 USD

今天內，BLove DApp Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.197927615627972
在過去30天內，BLove DApp Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，BLove DApp Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BLove DApp Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.197927615627972-15.02%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BLove DApp Token (BLD) 價格分析

BLove DApp Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.984315
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$ 1.32
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$ 6.16
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+6.48%

-15.02%

-32.49%

BLove DApp Token (BLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

0.00
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什麼是BLove DApp Token (BLD)

BLove DApp Token (BLD) is the world’s first real-world utility-based meme token, blending viral appeal with tangible use. Powering the BLove DApp, it offers practical applications in e-commerce, travel, gaming, and more. Designed to empower a global community, BLD transcends the conventional boundaries of meme tokens by introducing practical applications that make it a cornerstone of everyday financial and digital interactions.

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BLove DApp Token (BLD) 資源

官網

大家還在問：關於 BLove DApp Token (BLD) 的其他問題

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BLD 兌換爲當地貨幣

1 BLD 兌換 AUD
A$1.8032
1 BLD 兌換 GBP
0.9184
1 BLD 兌換 EUR
1.0864
1 BLD 兌換 USD
$1.12
1 BLD 兌換 MYR
RM5.04
1 BLD 兌換 TRY
39.6816
1 BLD 兌換 JPY
¥175.0224
1 BLD 兌換 RUB
114.7888
1 BLD 兌換 INR
96.9696
1 BLD 兌換 IDR
Rp18,360.6528
1 BLD 兌換 PHP
65.576
1 BLD 兌換 EGP
￡E.56.448
1 BLD 兌換 BRL
R$6.832
1 BLD 兌換 CAD
C$1.6128
1 BLD 兌換 BDT
136.08
1 BLD 兌換 NGN
1,744.5456
1 BLD 兌換 UAH
47.1632
1 BLD 兌換 VES
Bs60.48
1 BLD 兌換 PKR
Rs312.2336
1 BLD 兌換 KZT
594.4736
1 BLD 兌換 THB
฿38.5168
1 BLD 兌換 TWD
NT$36.8368
1 BLD 兌換 CHF
Fr1.0192
1 BLD 兌換 HKD
HK$8.7136
1 BLD 兌換 MAD
.د.م11.2448