blormmy（BLORMMY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.12% 漲跌幅（1D） -43.20% 漲跌幅（7D） -51.41% 漲跌幅（7D） -51.41%

blormmy（BLORMMY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BLORMMY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BLORMMY 的歷史最高價為 $ 0.00304852，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BLORMMY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.12%，過去 24 小時內變動為 -43.20%，過去 7 天內累計變動為 -51.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

blormmy（BLORMMY）市場資訊

市值 $ 323.47K$ 323.47K $ 323.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 323.47K$ 323.47K $ 323.47K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 總供應量 999,675,366.927418 999,675,366.927418 999,675,366.927418

blormmy 的目前市值為 $ 323.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLORMMY 的流通量為 999.68M，總供應量是 999675366.927418，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 323.47K。