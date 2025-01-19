BloomBeans BLOOM 圖標

BloomBeans BLOOM 價格 (BLOOM)

USD

BloomBeans BLOOM (BLOOM) 實時價格圖表

$208.32
$208.32$208.32
-1.10%(1D)

今天 BloomBeans BLOOM (BLOOM) 的價格

今天 BloomBeans BLOOM (BLOOM) 的實時價格爲 208.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BLOOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BloomBeans BLOOM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.50K USD
- BloomBeans BLOOM 當天價格變化爲 -1.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BloomBeans BLOOM (BLOOM) 價格表現 USD

今天內，BloomBeans BLOOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.4397438914058
在過去30天內，BloomBeans BLOOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -22.2367642560
在過去60天內，BloomBeans BLOOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16.2245657280
在過去90天內，BloomBeans BLOOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9.47799643601912

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.4397438914058-1.15%
30天$ -22.2367642560-10.67%
60天$ -16.2245657280-7.78%
90天$ +9.47799643601912+4.77%

BloomBeans BLOOM (BLOOM) 價格分析

BloomBeans BLOOM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 207.94
$ 207.94$ 207.94

$ 210.87
$ 210.87$ 210.87

$ 290.5
$ 290.5$ 290.5

--

-1.15%

+0.25%

BloomBeans BLOOM (BLOOM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.50K
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什麼是BloomBeans BLOOM (BLOOM)

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BloomBeans BLOOM (BLOOM) 資源

官網

大家還在問：關於 BloomBeans BLOOM (BLOOM) 的其他問題

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BLOOM 兌換爲當地貨幣

1 BLOOM 兌換 AUD
A$335.3952
1 BLOOM 兌換 GBP
170.8224
1 BLOOM 兌換 EUR
202.0704
1 BLOOM 兌換 USD
$208.32
1 BLOOM 兌換 MYR
RM937.44
1 BLOOM 兌換 TRY
7,380.7776
1 BLOOM 兌換 JPY
¥32,554.1664
1 BLOOM 兌換 RUB
21,350.7168
1 BLOOM 兌換 INR
18,036.3456
1 BLOOM 兌換 IDR
Rp3,415,081.4208
1 BLOOM 兌換 PHP
12,197.136
1 BLOOM 兌換 EGP
￡E.10,499.328
1 BLOOM 兌換 BRL
R$1,270.752
1 BLOOM 兌換 CAD
C$299.9808
1 BLOOM 兌換 BDT
25,310.88
1 BLOOM 兌換 NGN
324,485.4816
1 BLOOM 兌換 UAH
8,772.3552
1 BLOOM 兌換 VES
Bs11,249.28
1 BLOOM 兌換 PKR
Rs58,075.4496
1 BLOOM 兌換 KZT
110,572.0896
1 BLOOM 兌換 THB
฿7,164.1248
1 BLOOM 兌換 TWD
NT$6,851.6448
1 BLOOM 兌換 CHF
Fr189.5712
1 BLOOM 兌換 HKD
HK$1,620.7296
1 BLOOM 兌換 MAD
.د.م2,091.5328