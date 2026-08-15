Bloom Terminal 今日價格

Bloom Terminal (BLOOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.47%。目前 BLOOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLOOM。

Bloom Terminal 目前市值在 $ 32,579 排名第 #-，流通供應量為 85.50M BLOOM。過去 24 小時內，BLOOM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0090223，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLOOM 在過去一小時內波動了 -0.87%，過去7 天內波動了 -41.38%。過去一天，總交易量達到 $ 331.08。

Bloom Terminal（BLOOM）市場資訊

市值 $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K 成交量（24H） $ 331.08$ 331.08 $ 331.08 完全稀釋市值 $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K 流通量 85.50M 85.50M 85.50M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bloom Terminal 的目前市值為 $ 32.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 331.08。BLOOM 的流通量為 85.50M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.41K。