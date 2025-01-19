Bloodboy 圖標

Bloodboy 價格 (BLOOD)

USD

Bloodboy (BLOOD) 實時價格圖表

$0.00009979
$0.00009979$0.00009979
-16.30%(1D)

今天 Bloodboy (BLOOD) 的價格

今天 Bloodboy (BLOOD) 的實時價格爲 0.00009979 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BLOOD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bloodboy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.99K USD
- Bloodboy 當天價格變化爲 -16.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bloodboy (BLOOD) 價格表現 USD

今天內，Bloodboy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Bloodboy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000726058
在過去60天內，Bloodboy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000796014
在過去90天內，Bloodboy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004102407321544647

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-16.30%
30天$ -0.0000726058-72.75%
60天$ -0.0000796014-79.76%
90天$ -0.0004102407321544647-80.43%

Bloodboy (BLOOD) 價格分析

Bloodboy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00009907
$ 0.00009907$ 0.00009907

$ 0.00011922
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$ 0.00882196
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+0.31%

-16.30%

-17.99%

Bloodboy (BLOOD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.99K
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什麼是Bloodboy (BLOOD)

Dev bled out and has no tokens. Community Takeover. MATT FURIE character. Come join the best community ever!

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Bloodboy (BLOOD) 資源

官網

大家還在問：關於 Bloodboy (BLOOD) 的其他問題

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BLOOD 兌換爲當地貨幣

1 BLOOD 兌換 AUD
A$0.0001606619
1 BLOOD 兌換 GBP
0.0000818278
1 BLOOD 兌換 EUR
0.0000967963
1 BLOOD 兌換 USD
$0.00009979
1 BLOOD 兌換 MYR
RM0.000449055
1 BLOOD 兌換 TRY
0.0035355597
1 BLOOD 兌換 JPY
¥0.0155941833
1 BLOOD 兌換 RUB
0.0102274771
1 BLOOD 兌換 INR
0.0086398182
1 BLOOD 兌換 IDR
Rp1.6359013776
1 BLOOD 兌換 PHP
0.0058427045
1 BLOOD 兌換 EGP
￡E.0.005029416
1 BLOOD 兌換 BRL
R$0.000608719
1 BLOOD 兌換 CAD
C$0.0001436976
1 BLOOD 兌換 BDT
0.012124485
1 BLOOD 兌換 NGN
0.1554358977
1 BLOOD 兌換 UAH
0.0042021569
1 BLOOD 兌換 VES
Bs0.00538866
1 BLOOD 兌換 PKR
Rs0.0278194562
1 BLOOD 兌換 KZT
0.0529665362
1 BLOOD 兌換 THB
฿0.0034317781
1 BLOOD 兌換 TWD
NT$0.0032820931
1 BLOOD 兌換 CHF
Fr0.0000908089
1 BLOOD 兌換 HKD
HK$0.0007763662
1 BLOOD 兌換 MAD
.د.م0.0010018916