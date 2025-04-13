Blocknet 圖標

Blocknet 價格 (BLOCK)

USD

Blocknet (BLOCK) 實時價格圖表

$0.01025893
$0.01025893$0.01025893
-3.70%(1D)

今天 Blocknet (BLOCK) 的價格

今天 Blocknet (BLOCK) 的實時價格爲 0.01025893 USD。目前其市值爲 $ 118.69K USD。BLOCK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Blocknet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Blocknet 當天價格變化爲 -3.77%
- 其循環供應量爲 11.57M USD

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Blocknet (BLOCK) 價格表現 USD

今天內，Blocknet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00040253217052663
在過去30天內，Blocknet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002894700
在過去60天內，Blocknet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047380960
在過去90天內，Blocknet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000064979593998775

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00040253217052663-3.77%
30天$ +0.0002894700+2.82%
60天$ -0.0047380960-46.18%
90天$ -0.000064979593998775-0.62%

Blocknet (BLOCK) 價格分析

Blocknet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0100727
$ 0.0100727$ 0.0100727

$ 0.01066905
$ 0.01066905$ 0.01066905

$ 59.66
$ 59.66$ 59.66

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-3.77%

+8.35%

Blocknet (BLOCK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 118.69K
$ 118.69K$ 118.69K

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11.57M
11.57M 11.57M

什麼是Blocknet (BLOCK)

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Blocknet (BLOCK) 資源

官網

大家還在問：關於 Blocknet (BLOCK) 的其他問題

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BLOCK 兌換爲當地貨幣

1 BLOCK 兌換 VND
263.04922413
1 BLOCK 兌換 AUD
A$0.0163116987
1 BLOCK 兌換 GBP
0.0077967868
1 BLOCK 兌換 EUR
0.0090278584
1 BLOCK 兌換 USD
$0.01025893
1 BLOCK 兌換 MYR
RM0.0453444706
1 BLOCK 兌換 TRY
0.3890186256
1 BLOCK 兌換 JPY
¥1.4722590443
1 BLOCK 兌換 RUB
0.8533377974
1 BLOCK 兌換 INR
0.8818576228
1 BLOCK 兌換 IDR
Rp170.9820982738
1 BLOCK 兌換 KRW
14.5722971185
1 BLOCK 兌換 PHP
0.5866056174
1 BLOCK 兌換 EGP
￡E.0.5260779304
1 BLOCK 兌換 BRL
R$0.0601173298
1 BLOCK 兌換 CAD
C$0.0141573234
1 BLOCK 兌換 BDT
1.2438952625
1 BLOCK 兌換 NGN
16.3098520926
1 BLOCK 兌換 UAH
0.4237963983
1 BLOCK 兌換 VES
Bs0.72838403
1 BLOCK 兌換 PKR
Rs2.8703460247
1 BLOCK 兌換 KZT
5.2907353796
1 BLOCK 兌換 THB
฿0.3433663871
1 BLOCK 兌換 TWD
NT$0.3320815641
1 BLOCK 兌換 AED
د.إ0.0376502731
1 BLOCK 兌換 CHF
Fr0.0083097333
1 BLOCK 兌換 HKD
HK$0.0795067075
1 BLOCK 兌換 MAD
.د.م0.0952028704
1 BLOCK 兌換 MXN
$0.208256279