BlockChainCoinX 價格 (XCCX)
今天 BlockChainCoinX (XCCX) 的實時價格爲 0.0136654 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XCCX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlockChainCoinX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.43K USD
- BlockChainCoinX 當天價格變化爲 +0.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，BlockChainCoinX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，BlockChainCoinX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019014160。
在過去60天內，BlockChainCoinX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014689403。
在過去90天內，BlockChainCoinX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001128868346476466。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.27%
|30天
|$ -0.0019014160
|-13.91%
|60天
|$ +0.0014689403
|+10.75%
|90天
|$ +0.001128868346476466
|+9.00%
BlockChainCoinX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.08%
+0.27%
-7.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BlockchaincoinX is, a Free, Permissionless, Open-source, Proof of Work, blockchain coin. Purely designed to secure, an on-chain, transaction protocol, distributed ledger and decentralized consensus mechanism. XCCX provides an intelligent, dynamic, automated, system, for transaction validators, creating value, using on-chain Staking incentives
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|1 XCCX 兌換 AUD
A$0.022137948
|1 XCCX 兌換 GBP
￡0.011068974
|1 XCCX 兌換 EUR
€0.013255438
|1 XCCX 兌換 USD
$0.0136654
|1 XCCX 兌換 MYR
RM0.061357646
|1 XCCX 兌換 TRY
₺0.484028468
|1 XCCX 兌換 JPY
¥2.154623618
|1 XCCX 兌換 RUB
₽1.388814602
|1 XCCX 兌換 INR
₹1.177820826
|1 XCCX 兌換 IDR
Rp224.022914976
|1 XCCX 兌換 PHP
₱0.8062586
|1 XCCX 兌換 EGP
￡E.0.690512662
|1 XCCX 兌換 BRL
R$0.083632248
|1 XCCX 兌換 CAD
C$0.019678176
|1 XCCX 兌換 BDT
৳1.666905492
|1 XCCX 兌換 NGN
₦21.186562852
|1 XCCX 兌換 UAH
₴0.577773112
|1 XCCX 兌換 VES
Bs0.7242662
|1 XCCX 兌換 PKR
Rs3.805403938
|1 XCCX 兌換 KZT
₸7.21123158
|1 XCCX 兌換 THB
฿0.473916072
|1 XCCX 兌換 TWD
NT$0.452461394
|1 XCCX 兌換 CHF
Fr0.012435514
|1 XCCX 兌換 HKD
HK$0.106316812
|1 XCCX 兌換 MAD
.د.م0.137200616