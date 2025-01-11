Blockchain Cuties Universe Governance 價格 (BCUG)
今天 Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) 的實時價格爲 0.03554251 USD。目前其市值爲 $ 24.56K USD。BCUG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Blockchain Cuties Universe Governance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.22K USD
- Blockchain Cuties Universe Governance 當天價格變化爲 -6.05%
- 其循環供應量爲 691.06K USD
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今天內，Blockchain Cuties Universe Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00228882857363953。
在過去30天內，Blockchain Cuties Universe Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003378102。
在過去60天內，Blockchain Cuties Universe Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0089072551。
在過去90天內，Blockchain Cuties Universe Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006765179118759734。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00228882857363953
|-6.05%
|30天
|$ -0.0003378102
|-0.95%
|60天
|$ -0.0089072551
|-25.06%
|90天
|$ -0.006765179118759734
|-15.99%
Blockchain Cuties Universe Governance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.13%
-6.05%
-26.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
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|1 BCUG 兌換 AUD
A$0.0575788662
|1 BCUG 兌換 GBP
￡0.0287894331
|1 BCUG 兌換 EUR
€0.0344762347
|1 BCUG 兌換 USD
$0.03554251
|1 BCUG 兌換 MYR
RM0.1595858699
|1 BCUG 兌換 TRY
₺1.2589157042
|1 BCUG 兌換 JPY
¥5.6039875517
|1 BCUG 兌換 RUB
₽3.6121852913
|1 BCUG 兌換 INR
₹3.0634089369
|1 BCUG 兌換 IDR
Rp582.6640051344
|1 BCUG 兌換 PHP
₱2.09700809
|1 BCUG 兌換 EGP
￡E.1.7959630303
|1 BCUG 兌換 BRL
R$0.2175201612
|1 BCUG 兌換 CAD
C$0.0511812144
|1 BCUG 兌換 BDT
৳4.3354753698
|1 BCUG 兌換 NGN
₦55.1043966538
|1 BCUG 兌換 UAH
₴1.5027373228
|1 BCUG 兌換 VES
Bs1.88375303
|1 BCUG 兌換 PKR
Rs9.8975227597
|1 BCUG 兌換 KZT
₸18.755782527
|1 BCUG 兌換 THB
฿1.2326142468
|1 BCUG 兌換 TWD
NT$1.1768125061
|1 BCUG 兌換 CHF
Fr0.0323436841
|1 BCUG 兌換 HKD
HK$0.2765207278
|1 BCUG 兌換 MAD
.د.م0.3568468004