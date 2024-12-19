Blockchain Brawlers 價格 (BRWL)
今天 Blockchain Brawlers (BRWL) 的實時價格爲 0.00207539 USD。目前其市值爲 $ 2.08M USD。BRWL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Blockchain Brawlers 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 567.98K USD
- Blockchain Brawlers 當天價格變化爲 -7.06%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Blockchain Brawlers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000157762974242576。
在過去30天內，Blockchain Brawlers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003571802。
在過去60天內，Blockchain Brawlers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004288249。
在過去90天內，Blockchain Brawlers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006932024310527494。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000157762974242576
|-7.06%
|30天
|$ +0.0003571802
|+17.21%
|60天
|$ +0.0004288249
|+20.66%
|90天
|$ +0.0006932024310527494
|+50.15%
Blockchain Brawlers 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-7.06%
-13.61%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.
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|1 BRWL 兌換 AUD
A$0.003320624
|1 BRWL 兌換 GBP
￡0.0016395581
|1 BRWL 兌換 EUR
€0.0019923744
|1 BRWL 兌換 USD
$0.00207539
|1 BRWL 兌換 MYR
RM0.009339255
|1 BRWL 兌換 TRY
₺0.0727839273
|1 BRWL 兌換 JPY
¥0.3255871832
|1 BRWL 兌換 RUB
₽0.2151141735
|1 BRWL 兌換 INR
₹0.1766571968
|1 BRWL 兌換 IDR
Rp34.0227814416
|1 BRWL 兌換 PHP
₱0.1225517795
|1 BRWL 兌換 EGP
￡E.0.105637351
|1 BRWL 兌換 BRL
R$0.0130957109
|1 BRWL 兌換 CAD
C$0.0029678077
|1 BRWL 兌換 BDT
৳0.248009105
|1 BRWL 兌換 NGN
₦3.227646528
|1 BRWL 兌換 UAH
₴0.0871041183
|1 BRWL 兌換 VES
Bs0.1037695
|1 BRWL 兌換 PKR
Rs0.5774565136
|1 BRWL 兌換 KZT
₸1.0848686147
|1 BRWL 兌換 THB
฿0.071600955
|1 BRWL 兌換 TWD
NT$0.0676992218
|1 BRWL 兌換 CHF
Fr0.0018470971
|1 BRWL 兌換 HKD
HK$0.0161257803
|1 BRWL 兌換 MAD
.د.م0.0207123922