Block Agent 圖標

Block Agent 價格 (BONUS)

USD

Block Agent (BONUS) 實時價格圖表

$0.01362788
$0.01362788$0.01362788
-4.80%(1D)

今天 Block Agent (BONUS) 的價格

今天 Block Agent (BONUS) 的實時價格爲 0.01363728 USD。目前其市值爲 $ 334.99K USD。BONUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Block Agent 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.72K USD
- Block Agent 當天價格變化爲 -4.73%
- 其循環供應量爲 24.58M USD

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Block Agent (BONUS) 價格表現 USD

今天內，Block Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00067832802406169
在過去30天內，Block Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0069374643
在過去60天內，Block Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065472513
在過去90天內，Block Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00067832802406169-4.73%
30天$ -0.0069374643-50.87%
60天$ -0.0065472513-48.00%
90天$ 0--

Block Agent (BONUS) 價格分析

Block Agent 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01348216
$ 0.01348216$ 0.01348216

$ 0.01516059
$ 0.01516059$ 0.01516059

$ 0.949517
$ 0.949517$ 0.949517

+0.91%

-4.73%

-22.01%

Block Agent (BONUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 334.99K
$ 334.99K$ 334.99K

$ 21.72K
$ 21.72K$ 21.72K

24.58M
24.58M 24.58M

什麼是Block Agent (BONUS)

BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Block Agent (BONUS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Block Agent (BONUS) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BONUS 兌換爲當地貨幣

1 BONUS 兌換 AUD
A$0.0215469024
1 BONUS 兌換 GBP
0.0105007056
1 BONUS 兌換 EUR
0.0125462976
1 BONUS 兌換 USD
$0.01363728
1 BONUS 兌換 MYR
RM0.0601404048
1 BONUS 兌換 TRY
0.49776072
1 BONUS 兌換 JPY
¥2.0110896816
1 BONUS 兌換 RUB
1.2128996832
1 BONUS 兌換 INR
1.1882162064
1 BONUS 兌換 IDR
Rp223.5619314432
1 BONUS 兌換 PHP
0.781416144
1 BONUS 兌換 EGP
￡E.0.6901827408
1 BONUS 兌換 BRL
R$0.0788234784
1 BONUS 兌換 CAD
C$0.0195013104
1 BONUS 兌換 BDT
1.6587023664
1 BONUS 兌換 NGN
20.662524792
1 BONUS 兌換 UAH
0.5626741728
1 BONUS 兌換 VES
Bs0.87278592
1 BONUS 兌換 PKR
Rs3.8219840928
1 BONUS 兌換 KZT
6.701359392
1 BONUS 兌換 THB
฿0.4597127088
1 BONUS 兌換 TWD
NT$0.4478482752
1 BONUS 兌換 CHF
Fr0.0118644336
1 BONUS 兌換 HKD
HK$0.1059616656
1 BONUS 兌換 MAD
.د.م0.1326907344
1 BONUS 兌換 MXN
$0.2764276656