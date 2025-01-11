BLK2100 價格 ($BLK)
今天 BLK2100 ($BLK) 的實時價格爲 0.00205222 USD。目前其市值爲 $ 43.10K USD。$BLK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BLK2100 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.96K USD
- BLK2100 當天價格變化爲 -12.40%
- 其循環供應量爲 21.00M USD
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今天內，BLK2100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000290529456262737。
在過去30天內，BLK2100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001159011。
在過去60天內，BLK2100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019595370。
在過去90天內，BLK2100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000290529456262737
|-12.40%
|30天
|$ -0.0001159011
|-5.64%
|60天
|$ -0.0019595370
|-95.48%
|90天
|$ 0
|--
BLK2100 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.40%
-12.40%
-33.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.
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|1 $BLK 兌換 AUD
A$0.0033245964
|1 $BLK 兌換 GBP
￡0.0016622982
|1 $BLK 兌換 EUR
€0.0019906534
|1 $BLK 兌換 USD
$0.00205222
|1 $BLK 兌換 MYR
RM0.0092144678
|1 $BLK 兌換 TRY
₺0.0726896324
|1 $BLK 兌換 JPY
¥0.3235735274
|1 $BLK 兌換 RUB
₽0.2085671186
|1 $BLK 兌換 INR
₹0.1768808418
|1 $BLK 兌換 IDR
Rp33.6429454368
|1 $BLK 兌換 PHP
₱0.12108098
|1 $BLK 兌換 EGP
￡E.0.1036986766
|1 $BLK 兌換 BRL
R$0.0125595864
|1 $BLK 兌換 CAD
C$0.0029551968
|1 $BLK 兌換 BDT
৳0.2503297956
|1 $BLK 兌換 NGN
₦3.1817208436
|1 $BLK 兌換 UAH
₴0.0867678616
|1 $BLK 兌換 VES
Bs0.10876766
|1 $BLK 兌換 PKR
Rs0.5714817034
|1 $BLK 兌換 KZT
₸1.082956494
|1 $BLK 兌換 THB
฿0.0711709896
|1 $BLK 兌換 TWD
NT$0.0679490042
|1 $BLK 兌換 CHF
Fr0.0018675202
|1 $BLK 兌換 HKD
HK$0.0159662716
|1 $BLK 兌換 MAD
.د.م0.0206042888