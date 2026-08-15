Blink Galaxy 是什麼？

Outer Ring MMO 是一款科幻第三人稱沙盒動作 MMORPG，背景設定在以 Outer Ring Saga 為基礎的開放世界宇宙中。在這個宇宙裡，五種不同種族分屬四個不同勢力，為爭奪星球與資源的控制權而展開激烈競爭。玩家可以狩獵傳說級武器，參與大規模 PvP 戰鬥，探索危險的地牢對抗頭目，並收集神級戰利品與資源，用來升級自己的武器與飛船。

Blink Galaxy 有何獨特之處？

遊戲中的所有資產皆由玩家自行創作或經由玩家製作而成。這包括劍、槍械、盔甲、載具、飛船、土地、建築物，以及建築物內的各種物品，這些都能轉換成 NFT。此外，打造這些物品所需的資源——例如鐵礦、銅礦、瓦斯與木材——則以可替代代幣的形式存在。這讓玩家真正成為這些數位物品的所有者，並能透過出售這些物品，從自己投入的時間中創造價值。

今日Blink Galaxy（GQ）的價格是多少？

即時價格為NT$，反映過去24小時內的價格變動幅度為-0.00%。此數字每幾秒重新計算一次，以反映全球市場的即時交易情況。

GQ有多少枚代幣在流通？

GQ的流通供應量為7958703087.597443，代表目前由公眾持有的數量。流通供應量會影響價格發現與市值，特別是對於新興資產而言。

目前有多少持有者持有Blink Galaxy？

在支援的網絡中，GQ的獨特持有者估計有--個。持有者數量增加通常意味著該資產的採用率上升，以及長期投資興趣的增強。

今日Blink Galaxy的市值是多少？

市值達到NT$1279034.24399856576000，使Blink Galaxy在全球排名第7418位。市值有助投資人了解該資產相對其他資產的規模與成熟度。

今日GQ的交易活躍度如何？

過去24小時內，該代幣的交易量達NT$--。較高的交易量通常與更強的流動性及更多交易參與者相關。

近期Blink Galaxy價格走勢的驅動因素是什麼？

過去24小時內-0.00%的價格變動受市場情緒、投資者行為、Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO整體表現，以及--生態系統的最新動態所影響。熱門新聞或交易興趣的上升也可能有所貢獻。