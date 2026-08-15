Blindfold Finance 今日價格

Blindfold Finance (BLIND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 BLIND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLIND。

Blindfold Finance 目前市值在 $ 15,308.14 排名第 #-，流通供應量為 985.01M BLIND。過去 24 小時內，BLIND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00239992，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLIND 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.85%。過去一天，總交易量達到 --。

Blindfold Finance（BLIND）市場資訊

市值 $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K 流通量 985.01M 985.01M 985.01M 總供應量 998,786,007.646355 998,786,007.646355 998,786,007.646355

Blindfold Finance 的目前市值為 $ 15.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLIND 的流通量為 985.01M，總供應量是 998786007.646355，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.31K。