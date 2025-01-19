Bless Global Credit 價格 (BLEC)
今天 Bless Global Credit (BLEC) 的實時價格爲 0.0181993 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BLEC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bless Global Credit 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.22 USD
- Bless Global Credit 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bless Global Credit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Bless Global Credit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000376161。
在過去60天內，Bless Global Credit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003776773。
在過去90天內，Bless Global Credit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0000376161
|-0.20%
|60天
|$ +0.0003776773
|+2.08%
|90天
|$ 0
|--
Bless Global Credit 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bless Global is a MMORPG mobile game published by Tigon Mobile, a subsidiary of the KOSDAQ-listed company Longtu Korea. Based on the original worldview and content of the PC game Bless, this AAA-level MMORPG retains the exceptional quality of Web2 games while incorporating the Web3 economic model. The Bless Global has a gamefi ecosystem that players can use $BLEC to interact with different game function such as donating to Guild Furnace and dissolving to corestals for upgrading equipments. For more information of $BLEC utilization, you may take a look at https://pocketbuff.gitbook.io/bless-global-whitepaper/economic-model/economic-system.
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|1 BLEC 兌換 AUD
A$0.029300873
|1 BLEC 兌換 GBP
￡0.014923426
|1 BLEC 兌換 EUR
€0.017653321
|1 BLEC 兌換 USD
$0.0181993
|1 BLEC 兌換 MYR
RM0.08189685
|1 BLEC 兌換 TRY
₺0.644801199
|1 BLEC 兌換 JPY
¥2.844004611
|1 BLEC 兌換 RUB
₽1.865246257
|1 BLEC 兌換 INR
₹1.575695394
|1 BLEC 兌換 IDR
Rp298.349132592
|1 BLEC 兌換 PHP
₱1.065569015
|1 BLEC 兌換 EGP
￡E.0.91724472
|1 BLEC 兌換 BRL
R$0.11101573
|1 BLEC 兌換 CAD
C$0.026206992
|1 BLEC 兌換 BDT
৳2.21121495
|1 BLEC 兌換 NGN
₦28.347775659
|1 BLEC 兌換 UAH
₴0.766372523
|1 BLEC 兌換 VES
Bs0.9827622
|1 BLEC 兌換 PKR
Rs5.073600854
|1 BLEC 兌換 KZT
₸9.659824454
|1 BLEC 兌換 THB
฿0.625873927
|1 BLEC 兌換 TWD
NT$0.598574977
|1 BLEC 兌換 CHF
Fr0.016561363
|1 BLEC 兌換 HKD
HK$0.141590554
|1 BLEC 兌換 MAD
.د.م0.182720972