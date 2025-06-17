BlastUP 圖標

BlastUP 價格 (BLASTUP)

USD

BlastUP (BLASTUP) 實時價格圖表

$0.000528
$0.000528$0.000528
+20.80%(1D)

今天 BlastUP (BLASTUP) 的價格

今天 BlastUP (BLASTUP) 的實時價格爲 0.000528 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BLASTUP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlastUP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BlastUP 當天價格變化爲 +20.80%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BlastUP (BLASTUP) 價格表現 USD

今天內，BlastUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BlastUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000007952
在過去60天內，BlastUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002723604
在過去90天內，BlastUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011787632796745637

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+20.80%
30天$ +0.0000007952+0.15%
60天$ -0.0002723604-51.58%
90天$ -0.0011787632796745637-69.06%

BlastUP (BLASTUP) 價格分析

BlastUP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00034607
$ 0.00034607$ 0.00034607

$ 0.0005306
$ 0.0005306$ 0.0005306

$ 0.06291
$ 0.06291$ 0.06291

-0.01%

+20.80%

+8.99%

BlastUP (BLASTUP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是BlastUP (BLASTUP)

BlastUP is the first launchpad based on Blast. It enables teams to raise capital in a decentralized, safe, and user-friendly environment while rewarding active participants through the Community Incentives Program.

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BlastUP (BLASTUP) 資源

白皮書
官網

BlastUP（BLASTUP）代幣經濟

了解 BlastUP（BLASTUP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLASTUP 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 BlastUP (BLASTUP) 的其他問題

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BLASTUP 兌換爲當地貨幣

1 BLASTUP 兌換 VND
13.89432
1 BLASTUP 兌換 AUD
A$0.00080784
1 BLASTUP 兌換 GBP
0.00039072
1 BLASTUP 兌換 EUR
0.00045408
1 BLASTUP 兌換 USD
$0.000528
1 BLASTUP 兌換 MYR
RM0.00223872
1 BLASTUP 兌換 TRY
0.02080848
1 BLASTUP 兌換 JPY
¥0.07665504
1 BLASTUP 兌換 RUB
0.0416856
1 BLASTUP 兌換 INR
0.04561392
1 BLASTUP 兌換 IDR
Rp8.65573632
1 BLASTUP 兌換 KRW
0.72328608
1 BLASTUP 兌換 PHP
0.0300432
1 BLASTUP 兌換 EGP
￡E.0.02649504
1 BLASTUP 兌換 BRL
R$0.00289344
1 BLASTUP 兌換 CAD
C$0.0007128
1 BLASTUP 兌換 BDT
0.06454272
1 BLASTUP 兌換 NGN
0.81733344
1 BLASTUP 兌換 UAH
0.02192784
1 BLASTUP 兌換 VES
Bs0.053856
1 BLASTUP 兌換 PKR
Rs0.1495296
1 BLASTUP 兌換 KZT
0.2706264
1 BLASTUP 兌換 THB
฿0.01721808
1 BLASTUP 兌換 TWD
NT$0.0156288
1 BLASTUP 兌換 AED
د.إ0.00193776
1 BLASTUP 兌換 CHF
Fr0.00042768
1 BLASTUP 兌換 HKD
HK$0.00413952
1 BLASTUP 兌換 MAD
.د.م0.0048048
1 BLASTUP 兌換 MXN
$0.01002144