BladeSwap 圖標

BladeSwap 價格 (BLADE)

USD

BladeSwap (BLADE) 實時價格圖表

$0.0041055
$0.0041055$0.0041055
-5.50%(1D)

今天 BladeSwap (BLADE) 的價格

今天 BladeSwap (BLADE) 的實時價格爲 0.0041055 USD。目前其市值爲 $ 208.15K USD。BLADE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BladeSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.45 USD
- BladeSwap 當天價格變化爲 -5.53%
- 其循環供應量爲 50.70M USD

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BladeSwap (BLADE) 價格表現 USD

今天內，BladeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000240665719931525
在過去30天內，BladeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000858020
在過去60天內，BladeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006628727
在過去90天內，BladeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025758901322817365

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000240665719931525-5.53%
30天$ +0.0000858020+2.09%
60天$ +0.0006628727+16.15%
90天$ -0.0025758901322817365-38.55%

BladeSwap (BLADE) 價格分析

BladeSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00414887
$ 0.00414887$ 0.00414887

$ 0.00441115
$ 0.00441115$ 0.00441115

$ 0.207049
$ 0.207049$ 0.207049

-1.87%

-5.53%

-9.22%

BladeSwap (BLADE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 208.15K
$ 208.15K$ 208.15K

$ 16.45
$ 16.45$ 16.45

50.70M
50.70M 50.70M

什麼是BladeSwap (BLADE)

$BLADE is a utility and reward token of BladeSwap on the Blast L2 mainnet. $BLADE can always be locked or traded for BladeSwap's governance token, $veBLADE, at a minimum ratio of 1:1. Holders of $veBLADE can vote on liquidity pools, decide on the distribution of $BLADE emissions and get a share of the protocol revenue.

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BladeSwap (BLADE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BladeSwap (BLADE) 的其他問題

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BLADE 兌換爲當地貨幣

1 BLADE 兌換 AUD
A$0.006527745
1 BLADE 兌換 GBP
0.003243345
1 BLADE 兌換 EUR
0.00394128
1 BLADE 兌換 USD
$0.0041055
1 BLADE 兌換 MYR
RM0.01847475
1 BLADE 兌換 TRY
0.144061995
1 BLADE 兌換 JPY
¥0.64579515
1 BLADE 兌換 RUB
0.422825445
1 BLADE 兌換 INR
0.34937805
1 BLADE 兌換 IDR
Rp67.30326792
1 BLADE 兌換 PHP
0.242429775
1 BLADE 兌換 EGP
￡E.0.20905206
1 BLADE 兌換 BRL
R$0.025248825
1 BLADE 兌換 CAD
C$0.005870865
1 BLADE 兌換 BDT
0.490648305
1 BLADE 兌換 NGN
6.374979345
1 BLADE 兌換 UAH
0.17234889
1 BLADE 兌換 VES
Bs0.205275
1 BLADE 兌換 PKR
Rs1.142601705
1 BLADE 兌換 KZT
2.153950575
1 BLADE 兌換 THB
฿0.141927135
1 BLADE 兌換 TWD
NT$0.13400352
1 BLADE 兌換 CHF
Fr0.003653895
1 BLADE 兌換 HKD
HK$0.031899735
1 BLADE 兌換 MAD
.د.م0.041178165