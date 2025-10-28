Blade（BLADE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01255734 $ 0.01255734 $ 0.01255734 24H最低價 $ 0.01389294 $ 0.01389294 $ 0.01389294 24H最高價 24H最低價 $ 0.01255734$ 0.01255734 $ 0.01255734 24H最高價 $ 0.01389294$ 0.01389294 $ 0.01389294 歷史最高 $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 最低價 $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 漲跌幅（1H） +0.06% 漲跌幅（1D） -0.52% 漲跌幅（7D） +18.65% 漲跌幅（7D） +18.65%

Blade（BLADE）目前實時價格為 $0.01319528。過去 24 小時內，BLADE 的交易價格在 $ 0.01255734 至 $ 0.01389294 之間波動，市場活躍度顯著。BLADE 的歷史最高價為 $ 0.702613，歷史最低價為 $ 0.00579944。

從短期表現來看，BLADE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.06%，過去 24 小時內變動為 -0.52%，過去 7 天內累計變動為 +18.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Blade（BLADE）市場資訊

市值 $ 66.62K$ 66.62K $ 66.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 5.05M 5.05M 5.05M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Blade 的目前市值為 $ 66.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLADE 的流通量為 5.05M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M。