Blackhole 今日價格

Blackhole (BLACK) 今日實時價格為 $ 0.00165692，過去 24 小時內變化了 2.11%。目前 BLACK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00165692 每 BLACK。

Blackhole 目前市值在 $ 437,170 排名第 #-，流通供應量為 264.70M BLACK。過去 24 小時內，BLACK 的交易價格在 $ 0.00163182（低點）和 $ 0.00170643（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.52，而歷史最低價為 $ 0.00163182。

短期表現方面，BLACK 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 -6.80%。過去一天，總交易量達到 $ 4.90K。

Blackhole（BLACK）市場資訊

市值 $ 437.17K$ 437.17K $ 437.17K 成交量（24H） $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K 完全稀釋市值 $ 441.55K$ 441.55K $ 441.55K 流通量 264.70M 264.70M 264.70M 總供應量 267,413,419.4964411 267,413,419.4964411 267,413,419.4964411

Blackhole 的目前市值為 $ 437.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.90K。BLACK 的流通量為 264.70M，總供應量是 267413419.4964411，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 441.55K。