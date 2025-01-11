BlackDragon 圖標

BlackDragon 價格 (BDT)

USD

BlackDragon (BDT) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 BlackDragon (BDT) 的價格

今天 BlackDragon (BDT) 的實時價格爲 1.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlackDragon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.52 USD
- BlackDragon 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BlackDragon (BDT) 價格表現 USD

今天內，BlackDragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BlackDragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2328727840
在過去60天內，BlackDragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3427972840
在過去90天內，BlackDragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032168312921926

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.2328727840-20.07%
60天$ -0.3427972840-29.55%
90天$ +0.0032168312921926+0.28%

BlackDragon (BDT) 價格分析

BlackDragon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 49.21
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-3.12%

BlackDragon (BDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 5.52
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什麼是BlackDragon (BDT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BlackDragon (BDT) 資源

官網

大家還在問：關於 BlackDragon (BDT) 的其他問題

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BDT 兌換爲當地貨幣

1 BDT 兌換 AUD
A$1.8792
1 BDT 兌換 GBP
0.9396
1 BDT 兌換 EUR
1.1252
1 BDT 兌換 USD
$1.16
1 BDT 兌換 MYR
RM5.2084
1 BDT 兌換 TRY
41.0872
1 BDT 兌換 JPY
¥182.8972
1 BDT 兌換 RUB
117.8908
1 BDT 兌換 INR
99.9804
1 BDT 兌換 IDR
Rp19,016.3904
1 BDT 兌換 PHP
68.44
1 BDT 兌換 EGP
￡E.58.6148
1 BDT 兌換 BRL
R$7.0992
1 BDT 兌換 CAD
C$1.6704
1 BDT 兌換 BDT
141.4968
1 BDT 兌換 NGN
1,798.4408
1 BDT 兌換 UAH
49.0448
1 BDT 兌換 VES
Bs61.48
1 BDT 兌換 PKR
Rs323.0252
1 BDT 兌換 KZT
612.132
1 BDT 兌換 THB
฿40.2288
1 BDT 兌換 TWD
NT$38.4076
1 BDT 兌換 CHF
Fr1.0556
1 BDT 兌換 HKD
HK$9.0248
1 BDT 兌換 MAD
.د.م11.6464