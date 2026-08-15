Black Mirror 今日價格

Black Mirror (MIRROR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 MIRROR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MIRROR。

Black Mirror 目前市值在 $ 172,614 排名第 #-，流通供應量為 187.79M MIRROR。過去 24 小時內，MIRROR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.084403，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MIRROR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.26%。過去一天，總交易量達到 $ 2.65。

Black Mirror（MIRROR）市場資訊

市值 $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K 成交量（24H） $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 完全稀釋市值 $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K 流通量 187.79M 187.79M 187.79M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Black Mirror 的目前市值為 $ 172.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.65。MIRROR 的流通量為 187.79M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 172.61K。