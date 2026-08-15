BLACK HOLE 今日價格

BLACK HOLE (BLKH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.80%。目前 BLKH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLKH。

BLACK HOLE 目前市值在 $ 80,007 排名第 #-，流通供應量為 530.98M BLKH。過去 24 小時內，BLKH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00230612，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLKH 在過去一小時內波動了 -0.26%，過去7 天內波動了 -6.21%。過去一天，總交易量達到 $ 524.32。

BLACK HOLE（BLKH）市場資訊

市值 $ 80.01K$ 80.01K $ 80.01K 成交量（24H） $ 524.32$ 524.32 $ 524.32 完全稀釋市值 $ 150.68K$ 150.68K $ 150.68K 流通量 530.98M 530.98M 530.98M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BLACK HOLE 的目前市值為 $ 80.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 524.32。BLKH 的流通量為 530.98M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 150.68K。