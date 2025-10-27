BizAuto（BIZA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） -2.30% 漲跌幅（7D） +15.85% 漲跌幅（7D） +15.85%

BizAuto（BIZA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BIZA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BIZA 的歷史最高價為 $ 0.0324594，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BIZA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 -2.30%，過去 7 天內累計變動為 +15.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BizAuto（BIZA）市場資訊

市值 $ 674.95K$ 674.95K $ 674.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 779.55K$ 779.55K $ 779.55K 流通量 3.29B 3.29B 3.29B 總供應量 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

BizAuto 的目前市值為 $ 674.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BIZA 的流通量為 3.29B，總供應量是 3800000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 779.55K。