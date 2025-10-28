Bitty Baby（BITBABY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001657 $ 0.00001657 $ 0.00001657 24H最低價 $ 0.00001836 $ 0.00001836 $ 0.00001836 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001657$ 0.00001657 $ 0.00001657 24H最高價 $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 歷史最高 $ 0.00042678$ 0.00042678 $ 0.00042678 最低價 $ 0.00001613$ 0.00001613 $ 0.00001613 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +1.39% 漲跌幅（7D） -35.69% 漲跌幅（7D） -35.69%

Bitty Baby（BITBABY）目前實時價格為 $0.00001693。過去 24 小時內，BITBABY 的交易價格在 $ 0.00001657 至 $ 0.00001836 之間波動，市場活躍度顯著。BITBABY 的歷史最高價為 $ 0.00042678，歷史最低價為 $ 0.00001613。

從短期表現來看，BITBABY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +1.39%，過去 7 天內累計變動為 -35.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitty Baby（BITBABY）市場資訊

市值 $ 16.93K$ 16.93K $ 16.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.93K$ 16.93K $ 16.93K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,973,313.049181 999,973,313.049181 999,973,313.049181

Bitty Baby 的目前市值為 $ 16.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BITBABY 的流通量為 999.97M，總供應量是 999973313.049181，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.93K。